Eskişehir\'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Eskişehir'de çevre yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Sivas'tan Bursa'ya gittiği öğrenilen ve kazaya karışan aileyi vatandaşların misafir etmek istemesi dikkat çekti.

Kaza, Eskişehir çevre yolu Gündoğdu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sivas'tan Bursa'ya ailesiyle birlikte seyir halinde olan E.G. idaresindeki 16 V 6520 plakalı otomobil ile F.Y. yönetimindeki 26 ER 366 plakalı araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle F.Y. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü F.Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kazayı gören Gündoğdu Mahallesi sakinlerinin, araçları hasar gören ve yolda kalan aileyi evlerinde misafir etmek istemesi dikkat çekti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.