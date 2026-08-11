Eskişehir\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Eskişehir'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Emek Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E. idaresindeki 26 E 1247 plakalı otomobil, cadde üzerinde dönüş yapan Y.B. yönetimindeki 34 HLR 437 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan 01 DB 576 plakalı panelvan minibüste de maddi hasar oluştu.

Kazada yaralanan her iki sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çarpışma anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.