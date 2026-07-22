Eskişehir'de Trafik Kazası Anı Kamerada - Son Dakika
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Eskişehir'de Trafik Kazası Anı Kamerada

Eskişehir\'de Trafik Kazası Anı Kamerada
22.07.2026 15:14
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Tepebaşı'nda kırmızı otomobilin hafif ticari araca çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın yan yattığı anlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Paşasoylu Sokak'tan Örme Sokak'a çıkış yapan kırmızı renkli otomobil, Örme Sokak üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün idaresindeki hafif ticari araç, sokak üzerinde yan yatarak durabildi. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kırmızı otomobilin sokağa çıktığı an hafif ticari araca yandan çarpması görülüyor. Çarpma etkisiyle savrulan aracın kontrolden çıkarak yan yatma anı yine güvenlik kamerası görüntüsüne yansıdı.

Mahalle sakinleri önlem alınmasını istiyor

Örme Sokak üzerinde emlak işiyle uğraşan esnaf Atilla Aracı, bölgede sık sık benzer kazaların yaşandığına dikkat çekerek önlem alınmasını istedi. Bölgedeki tehlikeyi anlatan Aracı, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada yaşanan kaza sadece bugüne özel değil, burada her gün kaza oluyor. Biz bu kazaları gerekli her yere imza toplayıp bildirdik. Muhtarımız zaten konunun takipçisi. Ancak buraya konulan 'DUR' tabelası, ikazlar veya kasisler bu kazaları önlemeye yetmiyor. Bursa Caddesi'nden gelen araçlar hızını alarak geliyor ve maalesef buradaki dur ihtarına uymuyor. Yol onların hakkı olabilir ama burada yaya yolu var. Araçlar sürekli kaza yapıyor, yarın bir gün bir insana da çarpabilirler. Biz bu durumla her gün karşılaşıyoruz ve artık bunun önlenmesini istiyoruz. Yetkililerden talebimiz buraya bir trafik ışığı ya da düzgün bir kasis yapılmasıdır. Çünkü hızını alan araçlar duramıyor, duramadıkları için de kaza kaçınılmaz oluyor. Bize buraya ışık takılması için belli bir araç geçiş sayısı olması gerektiğini, bu sayının altında kalındığı için ışık konulamadığını söylüyorlar. Ancak buradan bin veya 500 araç geçmiş, bunun bir önemi olmamalı. Yetkililerin geçen araç sayısına değil, yaşanan kazalara bakması gerekiyor. " - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Trafik Kazası Anı Kamerada - Son Dakika

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