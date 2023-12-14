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Eskişehir'de trafik kazası: Maddi hasar meydana geldi - Son Dakika
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Eskişehir'de trafik kazası: Maddi hasar meydana geldi

Eskişehir'de bir hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında maddi hasar meydana geldi. Kazada şans eseri kimsenin yara almadığı öğrenilirken, olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir\'de trafik kazası: Maddi hasar meydana geldi
14.12.2023 - 09:59,
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Eskişehir'de bir hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.

Kaza saat 16.30 sularında Akarbaşı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi ile Süleyman Çakır Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Çakır Caddesi'nin karşısında bulunan Ulusal Sokak'a girmek isteyen 26 AAE 954 plakalı hafif ticari araç ile Atatürk Caddesi'nden Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesine doğru seyir halinde olan 06 DAH 907 plakalı minibüs çarpıştı. Kazanın etkisiyle yaya kaldırımına savrulan hafif ticari araçta büyük maddi hasar oluşurken, otomobilin bir direğe çarparak durabildiği belirtildi. Büyük gürültünün de çıktığı kazada çevre esnafı ve vatandaşlar sürücülere yardım etmek için seferber oldu. Kazada şans eseri kimsenin yara almadığı öğrenilirken, olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Atatürk Caddesi, Süleyman Çakır, Eskişehir, Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de trafik kazası: Maddi hasar meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de trafik kazası: Maddi hasar meydana geldi - Son Dakika
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