Eskişehir'de tramvayda 'Torunum hasta' diyen kadının üzerinden 19 bin 225 TL çıktı - Son Dakika
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Eskişehir'de tramvayda 'Torunum hasta' diyen kadının üzerinden 19 bin 225 TL çıktı

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Eskişehir\'de tramvayda \'Torunum hasta\' diyen kadının üzerinden 19 bin 225 TL çıktı
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin tramvayda yaptığı denetimde, "Torunum hasta" diyerek vatandaşlardan para toplayan kadının üzerinden 19 bin 225 TL çıktı. Paraya el konulurken kadın hakkında idari işlem uygulandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince tramvay içerisinde gerçekleştirilen denetimde, "Torunum hasta" diyerek vatandaşlardan para toplayan kadının üzerinden 19 bin 225 TL çıktı. Paraya el koyulurken, şahıs hakkında idari işlem uygulandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri; kaldırım işgalleri, motosikletlerin yaya alanlarını işgali ve "Tertemiz Eskişehir" kampanyası çerçevesinde yürüttüğü çalışmaların yanı sıra kent genelinde dilencilere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların iyi niyet ve duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlayan kişilere geçit vermeyen ekipler, son olarak toplu taşıma araçlarında çalışma gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında tramvay içerisinde vatandaşlardan para talep ettiği belirlenen bir kadın zabıta ekiplerince kontrol edildi. "Torunum hasta" diyerek duygu istismarı yaptığı tespit edilen şahsın üzerinde yapılan aramada 19 bin 225 TL nakit para ele geçirildi.

Yapılan işlemlerin ardından söz konusu nakit paraya el konulurken ilgili kişi hakkında da gerekli idari işlemler gerçekleştirildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, vatandaşların duygularını istismar edenlere karşı denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurgularken; özellikle toplu taşıma araçlarında ve kamusal alanlarda bu tür kişilere karşı dikkatli olunması ve durumun zabıta ekiplerine bildirilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA
Eskişehir Büyükşehir BelediyesiEskişehir3. SayfaZabıtaGüncelYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de tramvayda 'Torunum hasta' diyen kadının üzerinden 19 bin 225 TL çıktı - Son Dakika
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