Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonları: 46 Şüpheli - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonları: 46 Şüpheli

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Polis ve jandarma, Eskişehir'de son 1 haftada 46 şüpheliye işlem yaptı, çok miktarda uyuşturucu ele geçirdi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 46 şüpheliye işlem yapılırken, çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, 10-16 Ağustos 2026 tarihleri arasında il genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerin 33 olaya müdahale ettiği operasyonlar sonucunda 46 şüpheliye işlem yapılırken, 2 şahıs tutuklandı ve 44 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca 21,20 gram metamfetamin, 226 adet sentetik ecza hapı, 25,79 gram esrar, 3 ecstasy hap, 433,58 gram bonzai, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 gram kokain ele geçirildiği belirtildi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonları: 46 Şüpheli - Son Dakika

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