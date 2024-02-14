Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı

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Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalanırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı ilçesinde ikamet eden bir şahsın evinde kullanmak ve satmak için uyuşturucu madde bulundurduğu öğrenildi. KOM Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüpheli şahsın evinde yapılan aramada; 1,4 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile şüpheli hakkında 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR