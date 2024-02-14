Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı

Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalanırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin Tepebaşı ilçesindeki bir şahsın evinde yaptığı aramada, 1,4 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Şüpheli hakkında 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret' suçundan adli işlem başlatıldı.

14.02.2024 14:51
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Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalanırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı ilçesinde ikamet eden bir şahsın evinde kullanmak ve satmak için uyuşturucu madde bulundurduğu öğrenildi. KOM Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüpheli şahsın evinde yapılan aramada; 1,4 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile şüpheli hakkında 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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