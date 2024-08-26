Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 102 Tutuklama

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Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimler yapıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce 19 Ağustos ve 26 Ağustos tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimler yapıldı. Denetimler sonucu; 36,17 gram metamfetamın maddesi, 84 adet sentetik ecza hapı, 55 gram esrar, 256,31 gram bonzai maddesi, 29 adet ecstasy hap, 6 adet hassas terzi ve 3 adet av tüfeği ele geçirildi. Jandarma ve polis ekiplerince 64 olaya müdahale edilip, işlem yapıldı. İşlem yapılan 120 şahıstan 102'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 18 şahıs serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR