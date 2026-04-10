Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 14 Tutuklama
Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 14 Tutuklama

Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 14 Tutuklama
10.04.2026 09:09
Eskişehir merkezli operasyonda 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrolle serbest.

Eskişehir merkezli 6 ilde yapılan uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 20 şüpheliden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eskişehir merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Iğdır, Mardin ve Şanlıurfa illerinde, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin ise yakalandıkları illerdeki emniyet müdürlüklerinde işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan 4 kişiyle birlikte operasyondaki toplam şüpheli sayısı 20 oldu. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 14'ü tutuklanırken 6 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Eskişehir, Güvenlik, Suç

