Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla ilgili gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda 42 şahsa işlem yapılırken, 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma gerçekleştirildi. Kent genelinde 30 Eylül ila 7 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 24 olaya müdahale edilip, 42 şahsa işlem yapılıp, 7 şüpheli tutuklandı ve 35 şahıs serbest bırakıldı. Ekiplerce ayrıca; 808,55 gram metamfetamin, bin 733 sentetik ecza, 1 kök, 123,21 gram esrar, 4 bin 441 ecstasy hap, 55,87 gram bonzai, 1,76 gram skunk, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, 1 av tüfeği, 5 av tüfeği fişeği, 2 dedektör ve 15 tabanca fişeği ele geçirildi. - ESKİŞEHİR