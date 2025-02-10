Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu

54 şüpheliye işlem yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

10.02.2025 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 54 şüpheliye işlem yapılırken, çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Kent genelinde 3-10 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda; 40 olaya müdahale edilirken, 54 şüpheliye işlem yapılıp, 14 şahıs tutuklandı ve 40 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca, 11,76 gr metamfetamin maddesi, bin 118 adet sentetik ecza hapı, 125,40 gr esrar maddesi, 2 adet hassas terazi ve 79,92 gr bonzai maddesinin ele geçirildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Narkotik, 3-sayfa, Sağlık, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:28 Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza kesilecek Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza kesilecek
11:42 Erdoğan’dan Trump’ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba’ya gücünüz yetmez Erdoğan'dan Trump'ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba'ya gücünüz yetmez
10:35 Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmayacak Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmayacak
10:16 Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu
09:36 Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti
17:29 Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı
17:27 Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş’a geri döndü Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri döndü
17:05 Maça damga vuran olay: Talisca, attığı golün sevincini yaşarken birden yer kaldı Maça damga vuran olay: Talisca, attığı golün sevincini yaşarken birden yer kaldı
16:45 Mehmet Aslantuğ yeni aşkını yazdığı şiirle ilan etti Mehmet Aslantuğ yeni aşkını yazdığı şiirle ilan etti
16:38 Sebastian Szymanski, aylar sonra attığı golle Fenerbahçe tarihine geçti Sebastian Szymanski, aylar sonra attığı golle Fenerbahçe tarihine geçti
16:31 Marmara çekildi, vatandaşlar denizde yürüdü Marmara çekildi, vatandaşlar denizde yürüdü
16:27 İranlı komutanlardan Hamaney’e çağrı: Nükleer silah fetvasını kaldırın İranlı komutanlardan Hamaney'e çağrı: Nükleer silah fetvasını kaldırın
16:24 Fenerbahçe’de Mourinho’nun elini kolunu bağlayan sakatlık Fenerbahçe'de Mourinho'nun elini kolunu bağlayan sakatlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 12:51:03. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.