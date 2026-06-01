Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

01.06.2026 10:42
Son 1 ayda Eskişehir'de düzenlenen operasyonlarda 179 şüpheli ile çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 ay içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 179 şüpheliye işlem yapılırken, narkotik maddeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, mayıs ayı boyunca il genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerin 144 olaya müdahale ettiği operasyonlar sonucunda 179 şüpheliye işlem yapılırken, 18 şahıs tutuklandı ve 161 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca denetimlerde 2 bin 129 gram metamfetamin, 3 bin 883 adet sentetik ecza hapı, bin 108,06 gram esrar maddesi, 96 adet ecstasy hap, 2 bin 31 gram bonzai maddesi, 22,03 gram kokain, 3 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1,61 gram eroin, 47 adet fişek ve 322,81 gram afyon sakızının ele geçirildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

