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Eskişehir'de yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı çalışmalarda, 3 gram metamfetamin, 21 gram kubar esrar, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 188 adet reçeteye tabi uyuşturucu hap ele geçirildi. Toplamda 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 3 şüpheli tutuklandı ve 23 şüpheli serbest bırakıldı.

Eskişehir\'de yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi
02.01.2024 - 12:30,
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Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda çok miktarda uyuşturucu madde gele geçirilirken 26 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından belirli tarihler arasında yapılan çalışmalarda 3 gram metamfetamin, 21 gram kubar esrar, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 188 adet reçeteye tabi uyuşturucu hap ele geçirildi. Çalışmalarda ekiplerce 19 olayda, 26 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı. Üç şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanırken, 23 şüpheli şahıs serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Eskişehir, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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