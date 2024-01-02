Eskişehir\'de yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda çok miktarda uyuşturucu madde gele geçirilirken 26 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından belirli tarihler arasında yapılan çalışmalarda 3 gram metamfetamin, 21 gram kubar esrar, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 188 adet reçeteye tabi uyuşturucu hap ele geçirildi. Çalışmalarda ekiplerce 19 olayda, 26 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı. Üç şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanırken, 23 şüpheli şahıs serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR