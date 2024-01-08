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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 30 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 30 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çok miktarda farklı uyuşturucu madde ele geçirildi. Toplamda 25 olayda 30 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Uyuşturucu ticareti suçundan 6 şüpheli adli makamlarca tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucu kullanma suçundan ise 24 şüpheliye işlem yapıldı. Operasyonlar sonucunda 1 kilo 35 gram esrar, 270,42 gram metamfetamin, 50 adet sentetik hap, 3,25 gram eroin, 1,90 gram bonzai, 97 gram ketamin ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 30 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı
08.01.2024 - 12:40,
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Eskişehir'de Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çok miktarda farklı uyuşturucu madde ele geçirilirken, 30 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından belirli tarihler arasında il genelinde çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti suçundan 5 olayda 6 şüpheli sahsa işlem yapıldı. 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli şahıs ise adli makamlarca tutuklandı. Uyuşturucu madde kullanma suçundan 20 olayda 24 şüpheli sahsa ekiplerce işlem yapıldı.

Toplam 25 olayda 30 şüpheli şahsa işlem yapılıp, 5 şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanırken, 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla olmak üzere toplamda 25 şüpheli şahıs serbest bırakıldı.

Yapılan aramalarda, 1 kilo 35 gram esrar, 270,42 gram metamfetamin, 50 adet sentetik hap, 3,25 gram eroin, 1,90 gram bonzai, 97 gram ketamin ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 30 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika


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