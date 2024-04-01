Eskişehir\'de uyuşturucu operasyonu: 40 şüpheli hakkında işlem yapıldı

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Eskişehir'de Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda toplam 40 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl genelinde yapılan çalışmalarda; Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Alenen Özendirme ve Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak suçlarından, toplamada 7 olayda 11 şahsa işlem yapıldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerince icra edilen devriye faaliyetleri esnasında da, arama kaydı bulunan toplam 18 şahıs ise yakalandı. Toplam 7 olay ile birlikte icra edilen devriye faaliyetlerinde 29 şüpheli şahsa işlem ekiplerce yapıldı.

Yapılan çalışmalarda; 6 gram metamfetamin, 1 gram kubar esrar, 2 gram bonzai, 49 gram GHB sıvı uyarıcı, 6 adet renkli reçeteye tabi sentetik hap, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - ESKİŞEHİR