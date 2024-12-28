Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Ele Geçirildi

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Eskişehir'de polis ekiplerince uyuşturucu madde girişini önlemek için yapılan çalışmalarda, 5 kilo 216 gram uyuşturucu maddeyi ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde girişini önlemek amacıyla çalışma yapıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, 5 kilo 216 gram skunk isimli uyuşturucu maddeyi ele geçirildi. Çalışmalarda yakalanan 1 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR