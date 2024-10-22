Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama

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Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, çok miktarda narkotik madde ve para ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, 826 gram esrar, 378 gram bonzai, 74 gram metamfetamin, 443 adet uyuşturucu hap, 307 adet sentetik ecza hapı, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 83 bin 105 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR