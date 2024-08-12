Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonunda 6 Tutuklama

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 37 şahsa işlem yapılıp 6 şüpheli tutuklanırken, çok sayıda madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Kent genelinde 5-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda; 24 olaya müdahale edilip, 36 şahsa işlem yapılıp, 6 şüpheli tutuklandı ve 31 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca ekiplerce yapılan aramalarda; 79,88 gram metamfetamin, 241 adet sentetik ecza hapı, 751,6 gram esrar, 482 adet ecstasy hap ve 39,14 gram bonzai ele geçirildi. - ESKİŞEHİR