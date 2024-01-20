Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda, 95 gram metamfetamin, 0,3 gram eroin, 23 gram bonzai ve 1 adet muşta ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonlarda 'Uyuşturucu Ticareti Yapma' suçundan aranan şahsın da içlerinde bulunduğu toplam 7 şüpheli yakalandı. - ESKİŞEHİR