Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 848 gram kokain bulundu, 1 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 848 gram kokain bulundu, 1 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de narkotik ekiplerinin savcılık koordinesinde yürüttüğü operasyonda 79 parça halinde 848 gram kokain ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 1 şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.
Eskişehir'de narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 848 gram kokain ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 79 parça halinde toplam 848 gram kokain maddesi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan A.M.A. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında soruşturma yürütülen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.
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