Eskişehir\'de Uyuşturucu Satıcıları Yakalandı

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Eskişehir'de uyuşturucu madde satmak için müşteri arayan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Tepebaşı İlçesi'nde şüpheli 2 şahsın üzerlerinde bulundurdukları uyuşturucu maddeleri satmak için müşteri aradığı öğrenildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yakalanan 2 şüphelinin yapılan üst aramasında, 19 gram metamfetamin ve 14 gram skunk ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR