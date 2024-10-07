Eskişehir\'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

3.Sayfa

Eskişehir'de 17 yıl 7 ay ve 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalanırken, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, durumundan şüphelenilen Ö.Ö., M.B., İ.K. ve M.M.B. isim şahıslar durduruldu. Şahısların yapılan üst aramasında, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek, 4,87 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza hap ve 6 bin 475 TL para ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerden Ö.Ö.'nün 'Uyuşturucu Ticareti Yapma ve Sağlama' suçundan arandığı ve 17 yıl 7 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu, M.B.'nin ise 'Uyuşturucu Madde kullanmak' suçundan arandığı ve 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Ö.Ö. ve M.B., adliyedeki İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR