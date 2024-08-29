Eskişehir\'de Yangında 2 Kedi Telef Oldu

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Eskişehir'de bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangında dairede bulunan 2 kediyi kurtarmak için vatandaşlar seferber olsa da talihsiz hayvanlar telef oldu.

Yangın, Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Caddesi üzerinde bulunan 79 numaralı Çelik Kürek Apartmanı B bloğun 5'inci katındaki 9 numaralı dairede meydana geldi.

Henüz çıkış sebebi belli olmayan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yoğun dumanın sardığı blok itfaiye ve polis ekiplerince boşaltıldı.

Dairede bulunan 2 evcil kedi telef oldu

Yangında ilk belirlemelere göre yaralanan olmazken, binada bulunan birçok apartman sakini yoğun dumandan etkiledi. Öte yandan dairede bulunan 2 evcil kedi dumandan etkilenmiş bir şekilde dışarıya çıkarıldı.

Komşulara ve daire sakini Barış S. tarafından caddede bulunan özel bir veteriner kliniğine koşarak götürülen kediler tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Evinin yandığını ve kedilerinin öldüğünü öğrenen daire sakinleri bina önünde zaman zaman sinir krizi geçirdi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR