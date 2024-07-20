Eskişehir'de Yapılan Huzur Uygulamasında 2 Bin 746 Şahıs Sorgulandı

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Eskişehir polis ekiplerince yapılan huzur uygulamasında, 2 bin 746 şahıs sorgulanırken, bin 233 aracın da kontrolü yapıldı.

Eskişehir genelinde 50 personel ve 1 çevik kuvvet tim personelinin katılımıyla Vural Sokak Üzerinde faaliyet gösteren işletmeler ve civarlarında icra edilen huzur uygulaması yapıldı. Yapılan uygulama neticesinde; 2 bin 746 şahıs sorgulandı. 1 şüphelinin silahlı tehdit ve hakaret suçundan arandığı tespit edildi. 40 umuma açık yer denetlenip, 1 işletmede tespit edilen eksiklere gerekli işlemler yapıldı.

Bin 233 aracın kontrolü yapıldı

Denetimler kapsamında polis ekiplerince bin 233 aracın kontrolü yapıldı. Ayrıca kontrollerde sürücü belgesiz araç kullanmak, alkollü araç kullanmak, sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak ve standart dışı plaka ile araç kullanmak ihlallerinden toplamda 20 sürücüye çeşitli ihlallerden cezai işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR