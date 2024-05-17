Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen ve 4 kişi hakkında usulsüzlük iddianamesi hazırlandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen ve 4 kişi hakkında usulsüzlük iddianamesi hazırlandı

Eskişehir\'de Yılmaz Büyükerşen ve 4 kişi hakkında usulsüzlük iddianamesi hazırlandı

Eskişehir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile 4 kişi hakkında, yöneticilik yaptıkları vakıf ve şirketler üzerinden güveni kötüye kullanarak usulsüzlük yaptıkları iddiaları ile ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede, vakıflar üzerinden milyonlarca liralık vurgun yapıldığı ifade edildi.

17.05.2024 14:10
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Eskişehir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile 4 kişi hakkında, yöneticilik yaptıkları vakıf ve şirketler üzerinden güveni kötüyü kullanarak usulsüzlük yaptıkları iddiaları ile ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede, vakıflar üzerinden milyonlarca liralık vurgun yapıldığı ifade edildi.

Eskişehir Cumhuriyeti Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 8. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Büyükerşen ve 4 kişinin yönetici pozisyonlarında bulundukları vakıflar ve şirketler üzerinden hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanarak usulsüzlük yaptıkları iddia edildi. Cumhuriyeti Başsavcılığı iddianamesinde rayiç bedellerin altında yapılan bu satışlardan vakfa ait şirketlerin 876 bin 16 lira zarara uğratıldığı tespit etti.

ETAM Eğitim A.Ş'nin Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde yer alan mülkün 13 milyon 500 liraya satıldığı, bu paranın başka bir vakıf şirketindeki payını artırmada kullanıldığının öne sürüldüğü iddianamede, bu suretle bir şirketinin için boşaltılarak lokomotif olan Tuna Turistik A.Ş'nin yüzde 50 payına ve 200 milyon liralık malvarlığına hakim olduğu, böylelikle vakıf ve şirketlerin hisse değerleri azalırken, Yılmaz Büyükerşen ve ailesinin sahip olduğu Tuna Turistik A.Ş hisse tutarının yaklaşık 10-15 kat arttırıldığı iddia edildi.

"Büyükerşen'in 2012-2020 dönemleri arasında herhangi bir beyanda bulunmadığının tespit edildi"

İddianamede bir başka dikkat çekici konu ise şüpheliler Büyükerşen ile Ahmet Durmaz, tüm mal varlıklarında yapılan incelemede, mal beyanlarıyla uyumsuzluklar olduğu, Büyükerşen'in 2016 yılından bu yana vakfa ait şirketlerde hisselere sahip olmasına rağmen 2012-2020 dönemleri arasında herhangi bir beyanda bulunmadığının tespit edildi. Kabul edilen iddianamede, Büyükerşen'in yıllar içerisinde mal varlığındaki artış ve banka hareketlerinin dikkat çekici olduğu da vurgulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen ve 4 kişi hakkında usulsüzlük iddianamesi hazırlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen ve 4 kişi hakkında usulsüzlük iddianamesi hazırlandı - Son Dakika
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