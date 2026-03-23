Eskişehir'de Zincirleme Kaza Soruşturması - Son Dakika
Eskişehir'de Zincirleme Kaza Soruşturması

23.03.2026 02:31
Adalet Bakanı Akın Gürlek Eskişehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskişehir'de bu gece meydana gelen zincirleme trafik kazasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır. Kazadan etkilenen önceki dönem Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Atilla Koç, önceki dönem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ile birlikte kıymetli vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazadan etkilenen tüm yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Trafik, Gürlek, Ulaşım, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
