Eskişehir\'deki Gökçekaya Hidroelektrik Santrali\'nde patlama: 15 işçi yaralandı

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Eskişehir'deki Gökçekaya Hidroelektrik Santrali'nin Elektrik Üretim Merkezi'ndeki trafoda meydana gelen patlamada 15 işçi yaralandı.

Eskişehir'de bulunan yük hidroelektrik üretim tesislerinden biri olan Gökçekaya Hidroelektrik Santrali'nin Elektrik Üretim Merkezi'ndeki trafoda meydana gelen patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çıkan yangında santralde görev alan 15 işçinin dumandan zehirlenerek hafif şekilde yaralandı. Yaralıların ilk müdahalesi Alpu Devlet Hastanesi'nde yapıldıktan sonra Eskişehir kent merkezinde bulunan Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Olayla alakalı inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR