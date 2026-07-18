Eskişehir\'de kavgada 18 şüpheli adliyede

Eskişehir'de 1 polis memuru ve 6 kişinin yaralandığı kavga olayı ile ilgili yakalanan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birisi emniyetten çıkarılırken, "Türk polisinin şehit etmek isteyenler diğerleri" dedi.

Olay, 16 Temmuz 2026 tarihinde Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Obruk Sokak'ta meydana gelmişti. İki grup arasındaki tartışmanın büyümesi sonucu taşlı ve sopalı bir kavga çıkmıştı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memuru ve 6 kişi, olayda yaralanmıştı.

"Türk polisinin şehit etmek isteyenler diğerleri"

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince şüphelerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucu, toplam 1'i çocuk toplam 18 şüpheli yakalandı. Sağlık kontrolü akabinde işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birisi emniyetten çıkarılırken, "Türk polisinin şehit etmek isteyenler diğerleri" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ESKİŞEHİR