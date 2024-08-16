Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanırken, Asayiş Daire Başkanı Tolga Yılmaz, Eskişehir Emniyet Müdürü oldu - Son Dakika
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Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanırken, Asayiş Daire Başkanı Tolga Yılmaz, Eskişehir Emniyet Müdürü oldu

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan kararname ile Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanırken, Asayiş Daire Başkanı Tolga Yılmaz, Eskişehir Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi. Yılmaz, daha önce Tunceli Emniyet Müdürü olarak görev yapmış ve Strateji Geliştirme Asayiş Daire Başkanı olarak atanmıştı.

16.08.2024 02:37
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Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan kararname ile Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanırken, Asayiş Daire Başkanı Tolga Yılmaz, Eskişehir Emniyet Müdürü oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre, 12 Temmuz 2021'de göreve başlayan Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü görevine ise Asayiş Daire Başkanı Tolga Yılmaz atandı.

1989 yılında Polis Koleji'nden, 1993 yılında ise Polis Akademisi'nden mezun olan ve Komiser Yardımcısı olarak göreve başlayan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, 06 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanan kararname iler Tunceli Emniyet Müdürü olarak atandı. Daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Strateji Geliştirme Daire Başkan Vekili olarak görev yapan Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan başkanlık ve daire başkanlıkları atamaları ile Strateji Geliştirme Asayiş Daire Başkanı oldu. Yeni Eskişehir Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, 4 Ağustos 2023'te Asayiş Daire Başkanı olarak göreve başlamıştı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanırken, Asayiş Daire Başkanı Tolga Yılmaz, Eskişehir Emniyet Müdürü oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanırken, Asayiş Daire Başkanı Tolga Yılmaz, Eskişehir Emniyet Müdürü oldu - Son Dakika
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