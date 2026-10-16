Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 33 ilde 119 şüpheli hedef alındı

Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 33 ilde 119 şüpheli hedef alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir merkezli yürütülen planlı çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis suçuna yönelik 33 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon 119 şüpheliye yönelik gerçekleştirildi.
Eskişehir merkezli 33 ilde Yasa Dışı Bahis suçuna yönelik yürütülen planlı çalışmalar kapsamında 119 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Kaynak: İHA
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