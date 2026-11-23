Eskişehir Mihalıççık'ta alev alev yanan traktörün sürücüsü canını son anda kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başlayan traktör amatör kamerayla görüntülendi. Aracını çaresizce izleyen sürücü canını son anda kurtardı; kül olan traktör itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yandığı noktadan çekildi.
Eskişehir'de bir anda yanmaya başlayan traktör amatör kamera tarafından kaydedildi.
Mihalıççık ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlayan traktör amatör kamera tarafından kaydedildi. Alev alev yanan traktör sürücüsü aracının yanışını çaresizce izledi. Sürücünün canını son anda kurtardığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Adeta kül olan traktör yandığı noktadan çekildi.
Kaynak: İHA
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