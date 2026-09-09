Eskişehir Mihalıççık\'ta orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nin yakınlarında başlayan orman yangınına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgilere göre, Sivrihisar ilçesine bağlı Dümrek ile Karacakaya mahallelerine de yakın olan Yayla Mahallesi'nin yakınlarında henüz bilinmeyen sebeple orman yangını çıktı. Saat 15.20'de 112 Acil Çağrı Merkezine gelen haber üzerine Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Meşe ve Ardıç ağaçlarında oluşan ormanlık alandaki yangına 4 arazöz, 1 su ikmal aracı ve belediyeye ait 1 itfaiye aracı ile müdahale başladı. Orman yangınının büyüme ihtimaline karşı Orman Genel Müdürlüğüne ait biri Ankara'da, diğeri Bilecik'te konuşlu bulunan 2 söndürme helikopteri yangın sahasına ulaştı. Helikopterlerin Okçu Göleti'nden su aldığı belirtildi.

Yangına müdahale sürüyor.