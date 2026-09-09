Eskişehir Mihalıççık'ta orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir Mihalıççık'ta orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Eskişehir Mihalıççık\'ta orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi Yayla Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Ekiplerin arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale ettiği yangına, Ankara ve Bilecik'ten gelen 2 söndürme helikopteri de havadan destek veriyor.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nin yakınlarında başlayan orman yangınına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgilere göre, Sivrihisar ilçesine bağlı Dümrek ile Karacakaya mahallelerine de yakın olan Yayla Mahallesi'nin yakınlarında henüz bilinmeyen sebeple orman yangını çıktı. Saat 15.20'de 112 Acil Çağrı Merkezine gelen haber üzerine Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Meşe ve Ardıç ağaçlarında oluşan ormanlık alandaki yangına 4 arazöz, 1 su ikmal aracı ve belediyeye ait 1 itfaiye aracı ile müdahale başladı. Orman yangınının büyüme ihtimaline karşı Orman Genel Müdürlüğüne ait biri Ankara'da, diğeri Bilecik'te konuşlu bulunan 2 söndürme helikopteri yangın sahasına ulaştı. Helikopterlerin Okçu Göleti'nden su aldığı belirtildi.

Yangına müdahale sürüyor.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Acil Durum, Mihalıççık, Eskişehir, 3. Sayfa, Bilecik, İtfaiye, Ankara, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir Mihalıççık'ta orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat Limitlere gelir sınırı geliyor Kredi kartı kullananlar dikkat! Limitlere gelir sınırı geliyor
İşte savcılık ifadesi Kara Haydar’dan düğünündeki altınlara yanıt İşte savcılık ifadesi! Kara Haydar'dan düğünündeki altınlara yanıt
İstanbul’da kanlı pusu 26 yaşındaki genci kurşun yağmuruna tuttular İstanbul'da kanlı pusu! 26 yaşındaki genci kurşun yağmuruna tuttular
Manisa’da çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu Manisa'da çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu
Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada

17:19
Hermon Dağı’nın zirvesinden tehdit savurdu: İran’daki rejimi yenmeye çok yakınız
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız
17:09
Rafael Leao: Geri dönmek istiyorum
Rafael Leao: Geri dönmek istiyorum
17:01
Elektrikli araçların evde şarjı yasaklandı mı Beklenen açıklama geldi
Elektrikli araçların evde şarjı yasaklandı mı? Beklenen açıklama geldi
16:59
Piyasalar İran’ın hamlesiyle sarsıldı Petrol 100 doları aştı
Piyasalar İran'ın hamlesiyle sarsıldı! Petrol 100 doları aştı
16:41
Yemen’de sıcak saatler Savunma Bakanı’nın konvoyunu vurdular
Yemen'de sıcak saatler! Savunma Bakanı'nın konvoyunu vurdular
16:15
Kara Haydar’dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı
Kara Haydar'dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 17:56:00. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir Mihalıççık'ta orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement