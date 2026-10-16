Eskişehir'de park halindeki iki otomobilin dikiz aynaları kırıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de park halindeki iki otomobilin dikiz aynaları kırıldı

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Eskişehir\'de park halindeki iki otomobilin dikiz aynaları kırıldı
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Eskişehir Odunpazarı'ndaki Çiğdem Çiçeği Sokak'ta gece park halindeki iki otomobilin dikiz aynaları kırılmış halde bulundu. Araçlardan birinin sağ, diğerinin sol aynası zarar görürken vatandaşlar ve araç sahipleri zararın kasıtlı olduğunu belirterek polise bildirdi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde gece saatlerinde park halinde bulunan iki otomobilin kırık dikiz aynaları dikkat çekti.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Çiğdem Çiçeği Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak boyunca yol kenarına park edilmiş olan iki otomobilin dikiz aynalarının kırıldığı fark edildi. Araçlardan birinin kaldırım tarafında kalan sağ dikiz aynasının darbe alarak kırıldığı görülürken, diğer aracın da sol aynasına zarar verildiği tespit edildi. Çevredeki vatandaşlar ve araç sahipleri, sokak üzerinde meydana gelen bu zararın kasıtlı olarak yapıldığını değerlendirerek durumu polise bildirdi.

Kaynak: İHA
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