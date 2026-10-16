Eskişehir\'de park halindeki iki otomobilin dikiz aynaları kırıldı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde gece saatlerinde park halinde bulunan iki otomobilin kırık dikiz aynaları dikkat çekti.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Çiğdem Çiçeği Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak boyunca yol kenarına park edilmiş olan iki otomobilin dikiz aynalarının kırıldığı fark edildi. Araçlardan birinin kaldırım tarafında kalan sağ dikiz aynasının darbe alarak kırıldığı görülürken, diğer aracın da sol aynasına zarar verildiği tespit edildi. Çevredeki vatandaşlar ve araç sahipleri, sokak üzerinde meydana gelen bu zararın kasıtlı olarak yapıldığını değerlendirerek durumu polise bildirdi.