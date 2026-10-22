Eskişehir Odunpazarı'nda kuyuya düşen atı AFAD 2 araç ve 5 personelle kurtardı - Son Dakika
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Eskişehir Odunpazarı'nda kuyuya düşen atı AFAD 2 araç ve 5 personelle kurtardı

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Eskişehir Odunpazarı'nda 71 Evler Mahallesi'ndeki kanalizasyon kuyusuna düşen at, saat 18.15 sıralarında fark edilmesinin ardından AFAD'a bildirildi. Olay yerine gelen 2 araç ve 5 personel, atı bulunduğu yerden çıkararak kurtardı.

Eskişehir'de kanalizasyon kuyusuna düşen at, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

Olay, saat 18.15 sıralarında Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir kanalizasyon kuyusuna at düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) nöbetçi ekibinden 2 araç ve 5 personel sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yürüttüğü çalışma neticesinde, kuyuya düşen at bulunduğu yerden çıkarılarak kurtarıldı.

Kaynak: İHA
Acil DurumOdunpazarıEskişehir3. SayfaOlaylarGüncelYaşamAFADSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Odunpazarı'nda kuyuya düşen atı AFAD 2 araç ve 5 personelle kurtardı - Son Dakika
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