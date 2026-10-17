Eskişehir Odunpazarı'nda park halindeki iki aracın dikiz aynası tekmeyle kırıldı - Son Dakika
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Eskişehir Odunpazarı'nda park halindeki iki aracın dikiz aynası tekmeyle kırıldı

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Eskişehir Odunpazarı\'nda park halindeki iki aracın dikiz aynası tekmeyle kırıldı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde park halindeki iki otomobilin dikiz aynası kimliği belirsiz kişilerce tekmeyle kırıldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Araç sahiplerinden biri olayın bilinçli yapıldığını belirterek tepki gösterdi, polis incelemesini sürdürüyor.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde park halindeki iki otomobilin dikiz aynalarının tekmelenerek kırıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Aynası kırılan araç sahiplerinden Coşkun Doğan, durumun bilinçli yapıldığını belirterek tepki gösterdi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Çiğdem Çiçeği ve Düğün Çiçeği sokakları üzerinde geçtiğimiz perşembe akşamı meydana gelen olayda, park halindeki iki otomobilin dikiz aynaları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırıldı. Yaşanan vandallık anları çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; şüpheli bir şahsın park halindeki aracın yanına yanaşarak savurduğu tekme ile sağ dikiz aynasını kırdığı görüldü.

"Kaldırım tarafındaki aynayı özellikle kırmışlar"

Güvenlik kamerasına yansıyan olayın sadece birkaç metre ilerisinde park halindeki 34 KF 9120 plakalı aracının dikiz aynası kırılan Coşkun Doğan, duruma anlam veremediğini ifade etti. Aynasını geçici olarak akıllı vida ile sabitlemek zorunda kalan Doğan, olayı şu sözlerle anlattı:

"Akşam saatlerinde aracımı buraya park ettim, sabah geldiğimde ise dikiz aynam kırıktı. Baktığımda kaldırım tarafındaki dikiz aynasının kırık olduğunu gördüm ve özellikle yapıldığını düşünüyorum. Ön taraftaki komşumun güvenlik kamerasından görüntüleri izledik, bilinçli bir şekilde yapılmış. Komşumun da aracının aynasını aynı şekilde kırmışlar. Ben şahsen daha önce böyle bir olay yaşamamıştım ama yine burada park halindeki başka bir aracın da arka sileceği kırılmıştı."

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA
OdunpazarıEskişehir3. SayfaGüvenlikGüncelPolisSon Dakika

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