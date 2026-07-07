Eskişehir Pazarcıdan Dürüstlük Örneği - Son Dakika
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Eskişehir Pazarcıdan Dürüstlük Örneği

Eskişehir Pazarcıdan Dürüstlük Örneği
07.07.2026 10:17
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Altın bileziği buldu, hemen polise teslim etti. 'Helale haram bulaştıramayız' dedi.

Eskişehir'de bir pazarcı, tezgahındaki salatalıkları düzelttiği sırada bir müşterinin düşürdüğü ve güncel piyasa değeriyle yaklaşık 155 bin TL'yi bulan 24 ayar gram altın değerindeki bileziği polis ekiplerine teslim ederek örnek bir davranış sergiledi.

Gültepe Mahallesi Millet Caddesi'nde kurulan semt pazarında esnaflık yapan Abdullah Eroğlu, her gün olduğu gibi tezgahının başında müşterilerine hizmet verirken beklenmedik bir olayla karşılaştı. Tezgah üzerindeki salatalıkları düzenlediği esnada yeşilliklerin arasında parıldayan bir nesne fark eden Eroğlu, bunun bir altın bilezik olduğunu anladı. Yaptığı ölçümde bileziğin yaklaşık 23-24 gram ağırlığında ve 24 gram altının güncel piyasa değeri göz önüne alındığında yaklaşık 140 ile 155 bin TL arasında olduğunu tahmin eden Eroğlu, hiç tereddüt etmeden durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, tutanak karşılığında altın bileziği sahibine ulaştırılmak üzere teslim aldı. Eroğlu'nun bu davranışı çevre esnaflardan da olumlu karşılandı.

"Helale haram bulaştıramayız"

Bulduğu değerli takıyı polis ekiplerine eksiksiz şekilde teslim eden pazar esnafı Abdullah Eroğlu, "Müşterinin biri salatalık seçerken bileziğini düşürmüş. Tezgahtaki salatalıkları düzeltirken fark ettim. Tarttım, 23-24 gram civarı geliyor. Tahminimce 140-150 bin lira civarında bir değeri var. Biz zaten sabahtan akşama kadar alnımızın teriyle para kazanmaya çalışan insanlarız. Helale haram bulaştıramayız. Herkesin kendi malı, inşallah sahibini bulurlar. Tek temennimiz bu" şeklinde konuştu.

"Pazar saygısında kaldığı sürece sahibine ulaşır"

Pazar yerlerinde bu tarz durumların zaman zaman yaşanabileceğini belirten Abdullah Eroğlu, dürüstlüğün önemine vurgu yaparak, "Bileziği bulur bulmaz hemen polise haber verdim. Bir şekilde sahibine ulaşırlar diye düşündüm. Tabii ki böyle şeyler bazen olabiliyor ama pazar saygısında, pazar esnafının elinde kaldığı sürece bir şekilde sahibine ulaştırılır. Zaten olması gereken de budur. İnşallah herkes kendine yakışanı yapar ve en kısa sürede sahibi mutluluğuna kavuşur" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir Pazarcıdan Dürüstlük Örneği - Son Dakika

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