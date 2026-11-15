Eskişehir Sivrihisar'da izinsiz kazıya suçüstü, 7 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Eskişehir Sivrihisar'da izinsiz kazıya suçüstü, 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 7 şüpheli, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten adliyeye sevk edildi. Operasyonda kazı malzemeleri ve yer altı görüntüleme cihazı ele geçirildi, soruşturma sürüyor.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda, izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi Kül mevkisindeki bir tarlada izinsiz kazı yapılacağı yönünde istihbarat aldı. Harekete geçen ekipler, "Anadolu Mirası Operasyonları" çerçevesinde 14 Kasım günü saat 18.00 sıralarında düzenlenen operasyonla şüphelileri kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı. Olay yerinde kaçak kazıda kullanılmak üzere getirildiği belirlenen 3 kürek, 3 kazma, 1 keser, 2 adet 10 litrelik mazot bidonu, 1 yer altı görüntüleme cihazı ve 1 karot makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli makamlara sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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