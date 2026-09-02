Eskişehir Sivrihisar'da kamyonla çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı
Ankara-Eskişehir karayolu Sivrihisar'da kamyon ile traktörün çarpışması sonucu traktör sürücüsü C.K. yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisi sürüyor; polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kamyon ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Ankara-Eskişehir karayolu Sivrihisar ilçe sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eskişehir istikametinde seyir halinde olan F.İ. idaresindeki kamyon ile C.K. kontrolündeki traktör çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan traktör sürücüsü C.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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