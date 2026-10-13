Eskişehir Sivrihisar'da tırın çarptığı kamyonette 1 ölü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir Sivrihisar'da tırın çarptığı kamyonette 1 ölü, 1 kişi yaralandı

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Eskişehir Sivrihisar\'da tırın çarptığı kamyonette 1 ölü, 1 kişi yaralandı
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Eskişehir-Ankara karayolunun Sivrihisar Bademlik mevkiinde tırın arkadan çarptığı kamyonette 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir- Ankara karayolu Sivrihisar Bademlik mevkiinde bir tırın arkadan çarptığı kamyonette bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, Eskişehir - Ankara karayolunun Sivrihisar ilçesi Bademlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan bir tır, aynı yönde ilerleyen kamyonete arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet hurdaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonette bulunan Abbas K. (52) olay yerinde hayatını kaybederken, Deniz T. (46) ise yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıSivrihisarEskişehirİncelemeJandarma3. SayfaAnkaraGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Sivrihisar'da tırın çarptığı kamyonette 1 ölü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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