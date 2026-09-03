Eskişehir Sivrihisar'daki çiftlik yangınında 15 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir Sivrihisar'daki çiftlik yangınında 15 küçükbaş hayvan telef oldu

Eskişehir Sivrihisar\'daki çiftlik yangınında 15 küçükbaş hayvan telef oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı kırsal Paşakadın Mahallesi'nde bir çiftlikte elektrik kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın çıktı. Alevler saman balyalarını tutuşturarak tüm alanı kaplarken, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 15 küçükbaş hayvan telef oldu; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 15 küçükbaş hayvan telef oldu.

Sivrihisar ilçesine bağlı kırsal Paşakadın Mahallesi'nde, A.A.'ya ait çiftlikte elektrik kaynaklı olduğu değerlendirilen bir yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tesis içerisinde bulunan saman balyalarının tutuşmasıyla tüm alanı kapladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda çiftlikte bulunan 15 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Sivrihisar, Eskişehir, İnceleme, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir Sivrihisar'daki çiftlik yangınında 15 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti Kütahya Gençlik Kolları Başkanı istifa etti AK Parti Kütahya Gençlik Kolları Başkanı istifa etti
Nijerya Plateau eyaletinde difteri can aldı, ölü sayısı 23’e ulaştı Nijerya Plateau eyaletinde difteri can aldı, ölü sayısı 23'e ulaştı
Üvey baba tartışması kanlı bitti 16 yaşındaki çocuk gözaltına alındı Üvey baba tartışması kanlı bitti! 16 yaşındaki çocuk gözaltına alındı
Ankara Altındağ’da alacak-verecek tartışması kanlı bitti, arkadaşını öldürdü Ankara Altındağ'da alacak-verecek tartışması kanlı bitti, arkadaşını öldürdü
Ümraniye’de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet A. hayatını kaybetti Ümraniye'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet A. hayatını kaybetti
Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı öldürüldü Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı öldürüldü

23:05
4 meclis üyesi CHP’den istifa etti Üsküdar Belediyesi AK Parti’ye geçiyor
4 meclis üyesi CHP'den istifa etti! Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçiyor
21:37
Marmara Denizi’ndeki gemi faciasında iki kaptan için tutuklama talebi
Marmara Denizi'ndeki gemi faciasında iki kaptan için tutuklama talebi
21:23
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası’nda yarı finalde
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde
20:32
Servis şoförleri arasında silahlı kavga: 1 ölü
Servis şoförleri arasında silahlı kavga: 1 ölü
20:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC’de bir kişinin daha naaşına ulaşıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'de bir kişinin daha naaşına ulaşıldı
19:58
Trump’tan İspanya’daki göçmen protestolarına olay yorum: Mahvolacaklar
Trump'tan İspanya'daki göçmen protestolarına olay yorum: Mahvolacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 23:21:06. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir Sivrihisar'daki çiftlik yangınında 15 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement