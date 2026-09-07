Eskişehir Tepebaşı'nda 58 yaşındaki N.Ş. evinde ölü bulundu, ölüm şüpheli - Son Dakika
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Eskişehir Tepebaşı'nda 58 yaşındaki N.Ş. evinde ölü bulundu, ölüm şüpheli

Eskişehir Tepebaşı\'nda 58 yaşındaki N.Ş. evinde ölü bulundu, ölüm şüpheli
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Eskişehir Tepebaşı ilçesinde yakınlarının haber alamaması üzerine adrese giden ekipler, 58 yaşındaki N.Ş.'yi evinde hareketsiz buldu. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, belediye tabibi ölümü şüpheli olarak değerlendirdi ve soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de kendisinden haber alınamayan 58 yaşındaki kadın yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Güllük Mahallesi Sakarya-2 Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 58 yaşındaki N.Ş. isimli kadından bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, N.Ş.'yi hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Bahse konu yere gelen belediye tabibi şahsın ölümünü şüpheli olarak değerlendirdi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının evdeki incelemelerinin ardından N.Ş.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Tepebaşı, 3. Sayfa, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir Tepebaşı'nda 58 yaşındaki N.Ş. evinde ölü bulundu, ölüm şüpheli - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Tepebaşı'nda 58 yaşındaki N.Ş. evinde ölü bulundu, ölüm şüpheli - Son Dakika
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