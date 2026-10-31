Eskişehir Tepebaşı\'nda akaryakıt istasyonunda otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Eskişehir Tepebaşı'nda akaryakıt istasyonunda otomobilin çarptığı kadın yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde Uluönder Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda otomobilin çarptığı kadın yaralandı. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Eskişehir'de bir akarkayıt istasyonu içerisinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Olay, Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi Eskişehir Çevre Yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen bir otomobil, akaryakıt istasyonu içerisindeki G.O. isimli kadına çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerinde kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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