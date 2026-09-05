Eskişehir Tepebaşı\'nda apartmanın ikinci katından düşen V.K. hastaneye kaldırıldı

Eskişehir'de bir apartmanın 2'nci katından düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, bu gece saatlerinde Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Örme Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.K. isimli bir erkek şahıs, henüz bilinmeyen sebeple 164 numaralı Can Apartmanı'nın 2'nci katından aşağıya düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.