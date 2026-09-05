Eskişehir Tepebaşı'nda apartmanın ikinci katından düşen V.K. hastaneye kaldırıldı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle bir apartmanın 2'nci katından düşen V.K. isimli şahıs yaralandı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaparak yaralıyı hastaneye kaldırdı; polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Eskişehir'de bir apartmanın 2'nci katından düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, bu gece saatlerinde Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Örme Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.K. isimli bir erkek şahıs, henüz bilinmeyen sebeple 164 numaralı Can Apartmanı'nın 2'nci katından aşağıya düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Eskişehir Tepebaşı'nda apartmanın ikinci katından düşen V.K. hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?