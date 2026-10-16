Eskişehir Tepebaşı\'nda atık mobilya tartışması polis müdahalesiyle bitti.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi Akarcık Sokak'ta çöp konteynerinin yanına bırakılan ahşap mobilyayı parçalayıp içerisindeki metalleri almak isteyen geri dönüşüm işçileri ile belediye temizlik görevlileri arasında tartışma çıktı; gerginlik polisin araya girmesiyle yatıştırıldı.

Olay, Yenibağlar Mahallesi Akarcık Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerindeki çöp konteynerinin kenarına atılmış olan atık mobilyayı fark eden geri dönüşüm işçileri, eşyayı parçalayarak içindeki metal aksamları sökmek istedi. Bu sırada sokakta temizlik çalışması yürüten Tepebaşı Belediyesi temizlik personeli ile geri dönüşüm işçileri arasında atık mobilyanın alınması konusunda sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine çevredeki vatandaşların ihbarı ile adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen emniyet güçleri, taraflarla görüşerek yaşanan gerginliği sonlandırdı. Ekiplerin müdahalesinin ardından taraflar sokaktan ayrıldı.