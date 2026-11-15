Eskişehir Tepebaşı'nda durdurulan otomobilin sürücüsü 1.64 promil alkollü çıktı - Son Dakika
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Eskişehir Tepebaşı'nda durdurulan otomobilin sürücüsü 1.64 promil alkollü çıktı

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Eskişehir Tepebaşı\'nda durdurulan otomobilin sürücüsü 1.64 promil alkollü çıktı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde hasarlı otomobil, polis tarafından Ertuğrul Gazi Caddesi'nde durduruldu ve sürücünün 1.64 promil alkollü olduğu belirlendi. Güvenlik önlemleri sırasında otomobili geri kaçıran sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, hasarlı bir şekilde trafikte ilerleyen otomobilin alkollü sürücüsüne işlem yapıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, kazaya karıştığı öngörülen ve hasarlı bir şekilde trafikte ilerleyen 06 BFH 407 plakalı otomobil, durumundan şüphelenen polis ekipleri tarafından Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde durduruldu. Ekiplerin araç etrafında güvenlik önlemleri alarak yasal işlemlere başladığı sırada, sürücü koltuğunda bekleyen M.I. isimli kadın, otomobili geri kaçırdı. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde kısa sürede durdurulan araç ve sürücüsü kontrol altına alındı.

Sürücünün kızını bahane ederek olay yerinden evine gitmeye çalıştığı görüldü. Olay yerinde yapılan alkol muayenesinde M.I.'nın 1.64 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerErtuğrul GaziEskişehirTepebaşı3. SayfaOtomobilGüncelPolisSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Tepebaşı'nda durdurulan otomobilin sürücüsü 1.64 promil alkollü çıktı - Son Dakika
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