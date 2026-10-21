Eskişehir Tepebaşı\'nda hafif ticari araçla çarpışan otomobilin önü parçalandı

Eskişehir Tepebaşı'nda hafif ticari araçla çarpışan otomobilin önü parçalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi Nene Hatun Sokak'ta sabah saatlerinde gri hafif ticari araç ile kırmızı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilin ön tarafı parçalandı ve büyük çapta maddi hasar oluştu; polis inceleme başlattı.
Eskişehir'de ticari araçla çarpışan otomobilin ön tarafının parçalandığı kaza maddi hasarla atlatıldı.
Kaza, bu sabah saatlerinde Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi Nene Hatun Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gri renkli bir hafif ticari araç ile bir otomobil henüz bilinmeyen sebeple çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda kırmızı renkli otomobilin ön tarafı parçalandı, büyük çapta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Maddi hasarla atlatılan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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