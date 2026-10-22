Eskişehir Tepebaşı'nda stadyum otoparkında drift atan sürücü görüntülendi - Son Dakika
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Eskişehir Tepebaşı'nda stadyum otoparkında drift atan sürücü görüntülendi

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Eskişehir Tepebaşı'ndaki Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nun açık otoparkında dün akşam bir otomobil drift attı. Sürücünün spin attığı anları çevredeki bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti; araç bir süre kontrolsüzce döndükten sonra bölgeden uzaklaştı.

Eskişehir'deki stadyumunun açık otoparkında akşam saatlerinde bir otomobilin drift yaptığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Sazova Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nun açık otopark alanına dün akşam saatlerinde gelen bir otomobil drift attı. Sürücünün kendi ekseni etrafında spin attığı anlar, çevredeki bir vatandaşın amatör kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın otopark içerisinde bir süre kontrolsüzce döndükten sonra bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: İHA
Fethi HeperEskişehirTepebaşı3. SayfaGüvenlikGüncelSon Dakika

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