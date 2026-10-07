Eskişehir Tepebaşı'nda ters yöne giren otomobil kaza yaşanmadan kameraya yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir Tepebaşı'nda ters yöne giren otomobil kaza yaşanmadan kameraya yakalandı

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Eskişehir Tepebaşı\'nda ters yöne giren otomobil kaza yaşanmadan kameraya yakalandı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde ters yöne giren bir otomobil trafiği tehlikeye düşürdü, kaza riski oluşturdu. Karşı yönden gelen sürücülerin zor anlar yaşadığı olay, başka bir aracın kamerasına yansıdı ve kaza yaşanmadan sona erdi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde ters yöne giren bir otomobil, trafiği tehlikeye düşürdü. Tehlikeli anlar başka bir aracın araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Ihlamur Ağacı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, trafiğin akış yönüne aldırış etmeyerek ters yöne girdi. Karşı yönden gelen diğer sürücüleri zor durumda bırakan ve kaza riskine davetiye çıkaran otomobilin o anları, sokakta ilerleyen başka bir aracın araç kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, ters yönden gelen otomobil ile karşı karşıya gelen diğer araç sürücülerinin şaşkınlık yaşadığı ve muhtemel bir çarpışmayı önlemek adına yavaşladıkları görüldü. Tehlikeli yolculuk, şans eseri herhangi bir kaza yaşanmadan sona erdi.

Kaynak: İHA
EskişehirTepebaşıOtomobil3. SayfaGüvenlikGüncelKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Tepebaşı'nda ters yöne giren otomobil kaza yaşanmadan kameraya yakalandı - Son Dakika
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