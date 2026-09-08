Eskişehir Tepebaşı'nda yan bakma kavgasında bıçakla yaralanan 3 kişi taburcu edildi - Son Dakika
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Eskişehir Tepebaşı'nda yan bakma kavgasında bıçakla yaralanan 3 kişi taburcu edildi

Eskişehir Tepebaşı\'nda yan bakma kavgasında bıçakla yaralanan 3 kişi taburcu edildi
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Eskişehir Tepebaşı'nda iki grup arasında yan bakma meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı. Saldırgan kaçarken, yaralılar hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Eskişehir'de iki grup arasında çıkan "yan bakma" tartışmasında bıçakla yaralanan 3 kişi, kaldırıldıkları hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay, sabaha karşı Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Kadı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 kişilik bir grup ile 5 kişilik grup arasında yan bakma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 5 kişilik gruptan bir şüpheli, yanındaki bıçakla karşı gruptaki 3 kişiyi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı.

Saldırgan taraf olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan ve durumlarının hafif olduğu öğrenilen yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavileri tamamlanan yaralılar taburcu edilirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir Tepebaşı'nda yan bakma kavgasında bıçakla yaralanan 3 kişi taburcu edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Tepebaşı'nda yan bakma kavgasında bıçakla yaralanan 3 kişi taburcu edildi - Son Dakika
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