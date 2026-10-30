Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü 208 firmada denetim yaptı, 619 bin 788 TL ceza kesti - Son Dakika
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Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü 208 firmada denetim yaptı, 619 bin 788 TL ceza kesti

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Eskişehir Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin 2026 Ekim denetimlerinde 208 firmada 10 bin 360 ürün incelendiğini ve 619 bin 788 TL ceza uygulandığını açıkladı. Haksız fiyat artışında 62 firmada 310 ürün denetlendi, raporlar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi.

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde tespit edilen aykırılıklar için toplam 619 bin 788 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerinin il merkezinde ve ilçelerinde çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 2026 yılı Ekim ayı içerisinde denetimler yapıldı. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri maddelerle ilgili olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde, 208 firmada 10 bin 360 ürün denetlendi. Ekipler tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 619 bin 788 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili ise 62 firmada 310 ürün denetlenirken, tutulan raporlar Kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi.

Kaynak: İHA
Eskişehir ValiliğiEskişehir3. SayfaEkonomiGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü 208 firmada denetim yaptı, 619 bin 788 TL ceza kesti - Son Dakika
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